Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler hangileri?
Yeni corona virüsü mutasyonu nedeniyle, Türkiye tedbir olarak birçok ülkeye seyahatte kısıtlama getirdiğini açıkladı. THY resmi internet sitesinde "Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler" güncel olarak yayınlanıyor. Peki, Türkiye'den hangi ülkelere seyahat engeli yok?
Türkiye’den yurt dışına yapacağınız uçuşlar için ülkelerin seyahat kısıtlamalarına THY resmi sitesinde yer alıyor. Kısıtlamalar, herhangi bir özel statüsü bulunmayan Türk vatandaşları için geçerlidir.
Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler hangileri?
Afrika
BENİN
BURKİNA FASO
CİBUTİ
ÇAD
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
ETİYOPYA
FAS
FİLDİŞİ SAHİLİ
GABON
GAMBİYA
GANA
GİNE
MALİ
MISIR
KENYA
MORİTANYA
NİJER
NİJERYA
SENEGAL
SİERRA LEONE
SOMALİ
SUDAN
TANZANYA
UGANDA
Asya
AFGANİSTAN
BANGLADEŞ
ENDONEZYA
IRAK
İRAN
KATAR
KAZAKİSTAN
KUVEYT
KIRGIZİSTAN
LÜBNAN
MALDİVLER
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
TACİKİSTAN
TAYLAND
UMMAN
ÜRDÜN
Avrupa
BELARUS
BOSNA HERSEK
BULGARİSTAN
HIRVATİSTAN
İRLANDA
KOSOVA
MAKEDONYA
MALTA
MOLDOVA
KARADAĞ
RUSYA
SIRBİSTAN
SLOVENYA
UKRAYNA
Güney Amerika
BREZİLYA
KOLOMBİYA
PANAMA
VENEZUELA
Kuzey Amerika
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
MEKSİKA