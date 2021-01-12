  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler hangileri?
Yaşam

Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler hangileri?

Yeni corona virüsü mutasyonu nedeniyle, Türkiye tedbir olarak birçok ülkeye seyahatte kısıtlama getirdiğini açıkladı. THY resmi internet sitesinde "Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler" güncel olarak yayınlanıyor. Peki, Türkiye'den hangi ülkelere seyahat engeli yok?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:08:00 -
Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler hangileri?

Türkiye’den yurt dışına yapacağınız uçuşlar için ülkelerin seyahat kısıtlamalarına THY resmi sitesinde yer alıyor. Kısıtlamalar, herhangi bir özel statüsü bulunmayan Türk vatandaşları için geçerlidir.

Yurt dışına seyahat yasağı olmayan ülkeler hangileri?

Afrika

BENİN

BURKİNA FASO

CİBUTİ

ÇAD

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

ETİYOPYA

FAS

FİLDİŞİ SAHİLİ

GABON

GAMBİYA

GANA

GİNE

MALİ

MISIR

KENYA

MORİTANYA

NİJER

NİJERYA

SENEGAL

SİERRA LEONE

SOMALİ

SUDAN

TANZANYA

UGANDA

Asya

AFGANİSTAN

BANGLADEŞ

ENDONEZYA

IRAK

İRAN

KATAR

KAZAKİSTAN

KUVEYT

KIRGIZİSTAN

LÜBNAN

MALDİVLER

ÖZBEKİSTAN

PAKİSTAN

TACİKİSTAN

TAYLAND

UMMAN

ÜRDÜN

Avrupa

BELARUS

BOSNA HERSEK

BULGARİSTAN

HIRVATİSTAN

İRLANDA

KOSOVA

MAKEDONYA

MALTA

MOLDOVA

KARADAĞ

RUSYA

SIRBİSTAN

SLOVENYA

UKRAYNA

Güney Amerika

BREZİLYA

KOLOMBİYA

PANAMA

VENEZUELA

Kuzey Amerika

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

MEKSİKA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu
Gündem

Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçaslan'a ait olduğu düşünülen mezar kalıntıları Diyarba..
İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması
Gündem

İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesi hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'nin halen yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirt..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay