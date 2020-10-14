Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile eşi ve kaçmasına yardım eden kişi gözaltına alındı.

MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2012-2016 yıllarında örgüt adına himmet, kurban, bağış adı altında Bursa'da toplanan paraların aktarıldığı, örgüt içinde mali konularda sözde üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen A.G'nin yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığını belirledi.

Bursa 9. Ağır Mahkemesince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.G, iki kurumun ortak düzenlediği operasyonla Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.

A.G'nin eşi olan ve İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesince aranan P.Ö.G'nin de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaşan polis, bu kişiyi de gözaltına alıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ayrıca, Bursa'da yaşayan ve A.G'nin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen T.A'yı da yakalayıp, hakkında işlem başlattı.

A.G. ve T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.