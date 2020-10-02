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Aktüel Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü öğretmen tutuklandı
Aktüel

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü öğretmen tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:38:19 -
Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü öğretmen tutuklandı

ADANA (AA) - Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski öğretmenin tutuklanmasına karar verildi.

Güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan S.A, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan S.A. daha önce aynı mahkemede yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "FETÖ üyeliği suçundan mahkemenizce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Ruhsal bunalım geçiriyordum. Yurt dışına çıkma yasağım olduğunu bildiğim halde yurt dışına çıkmaya çalıştım ve yakalandım. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu halde adli kontrolünü ihlal eden sanığın, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

- Hükümlü eski öğretmenin dosyası Yargıtay'da

Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski öğretmen S.A, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz sanığa yurt dışına çıkış yasağı da verilmişti.

Yaptığı inceleme sonrası sanığın istinaf başvurusunun esastan reddine karar veren Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyayı temyiz için Yargıtay'a göndermişti.

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