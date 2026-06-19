Bromelainin sinüzit tedavisinde... Ödemsavar meyve: Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor!
Vücudun direncini artırmak için bu besini kullanabilirsiniz...
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Vücudun direncini artırmak için bu besini kullanabilirsiniz...
Sindirim düzenleyici ve iltihap giderici özellikleriyle dikkat çeken ananas, son yılların en popüler tropikal meyvesi haline geldi. Peki, ananas sahiden bahsedildiği kadar faydalı mı?
Genel sağlığı korumak ve hastalıklara karşı vücut direncini artırmak adına doğru ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak kritik önem taşıyor.
Bu doğrultuda, sağlıklı meyvelerin tüketimi de genel vücut sağlığı için büyük bir önem arz etmektedir. Bir zamanlar sadece lüks bir meyve olarak bilinen ancak günümüzde hemen hemen her sofrada yerini almaya başlayan tropikal bir meyve, içerdiği yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek oluyor.
Artan tüketimi ve sağlık açısından sunduğu faydalarla ananas, yeniden gündemde. Bir dönem lüks bir ürün olarak anılan bu tropikal meyve, günümüzde marketlerde kolayca bulunabilen sıradan bir ürün haline geldi. Havuç ya da patates kadar yaygınlaşan ananasa olan talep, her geçen yıl artış gösteriyor.
Yapılan araştırmalar, üç yılda yetişen ve birbirine kaynaşmış çok sayıda küçük meyveden oluşan ananasın, çilekten sonra en sevilen ikinci meyve olduğunu ortaya koyuyor. Ürünün pazar değerinin ise yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, ananasın bu kadar popüler olmasının ardında sadece lezzeti değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da yatıyor.
Beslenme uzmanları, özellikle ananasın C vitamini açısından güçlü bir kaynak olduğunu vurguluyor. Uzman Hobson, "Ananas, bağışıklık sistemini desteklerken cilt sağlığına da katkı sağlıyor. Aynı zamanda enerji üretimi, metabolizma ve kemik sağlığı için önemli olan manganez bakımından da zengin" ifadelerini kullanıyor.
Ananasın dikkat çeken bir diğer faydası, bromelain adı verilen bir enzim içermesi. Bu enzim, sindirime yardımcı olma ve iltihabı azaltma potansiyeliyle biliniyor. Dondurulmuş ananas, besin değerini büyük ölçüde korurken, konserve ürünlerde işleme nedeniyle bazı değerler azalabilir. Bu nedenle, şurup yerine meyve suyunda konserve edilen ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.
Ananas tüketimi sonrası bazı kişilerde hissedilen dil karıncalanmasının nedeni de bromelain enzimi. Meyvenin doğal asitliğiyle birleştiğinde, ağız yüzeyinde hafif bir tahrişe yol açabilen bu durum, uzmanlara göre genellikle zararsız ve alerjiyle karıştırılmamalı.
2023 yılında yapılan bir analiz, bromelainin sinüzit tedavisinde faydalı olabileceğini ortaya koydu; ancak kalp-damar hastalıkları üzerindeki etkisi henüz net bir şekilde kanıtlanamadı. Ayrıca, ananastan yüksek miktarda bromelain almanın zor olduğu belirtiliyor; çünkü en yüksek konsantrasyon meyvenin genellikle tüketilmeyen sert çekirdek kısmında bulunuyor.
Uzmanlar, ananasın genel olarak sağlıklı bireyler için güvenli olduğunu belirtse de, aşırı tüketimin sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Olgunlaşmamış ananasın ağız ve boğazda tahrişe neden olabileceği, yüksek asit içeriğinin ise reflü şikayetlerini artırabileceği ifade ediliyor. Kan sulandırıcı ilaç kullananların bromelainin etkileri nedeniyle dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
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