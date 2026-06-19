Bromelainin sinüzit tedavisinde... Ödemsavar meyve: Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor!

Yapılan araştırmalar, üç yılda yetişen ve birbirine kaynaşmış çok sayıda küçük meyveden oluşan ananasın, çilekten sonra en sevilen ikinci meyve olduğunu ortaya koyuyor. Ürünün pazar değerinin ise yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, ananasın bu kadar popüler olmasının ardında sadece lezzeti değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da yatıyor.