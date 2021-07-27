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Yaşam

Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandılar!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan yut dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 22:09:00 - 2021-07-27 22:09:54
Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandılar!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yasa dışı yollardan yut dışına geçmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Dişibilmez Burnu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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