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Medya Yurt dışına çıkınca ‘oh’ çekmiştik! Ahlaksız Gülşen Türkiye’ye dönmek için bakın neyi bekliyor
Medya

Yurt dışına çıkınca ‘oh’ çekmiştik! Ahlaksız Gülşen Türkiye’ye dönmek için bakın neyi bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-03-31 10:28:00 -
Yurt dışına çıkınca ‘oh’ çekmiştik! Ahlaksız Gülşen Türkiye’ye dönmek için bakın neyi bekliyor

İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleriyle büyük tepki çeken sözde şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ev hapsi cezası almıştı. Gülşen’e CHP’den milletvekilliği teklif edildiği iddia edildi.

Ev hapsi sonrası İspanya'daki oğlunun yanına giden Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı ileri sürüldü. Konuya dair jet açıklama geldi ve iddialara göre Gülşen'in avukatı şarkıcının siyasete girmeyi düşünmediğini söyledi. Ayrıca iddialara göre Gülşen Türkiye'ye gelmek için seçim sonuçlarını bekliyor.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yatan ve bir süre de ev hapsinde kalan Gülşen, ev hapsi kalktıktan sonra İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitmişti.

Tutuklanmasından sonra sahnelerini iptal eden ve çok az sahneye çıkan Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi. Şarkıcının avukatından iddiaya cevap gecikmedi.

"SEÇİM SONUCUNA GÖRE ÜLKEYE GELECEK"

Sosyal medyada POPBizde hesabının paylaşımında, Gülşen'in avukatı iddialara göre, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" dedi.

Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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