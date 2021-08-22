Yurt dışına bağımlılığı azalttı! Miilux OY’a yerli üretim ödülü

Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimi gerçekleştiren Miilux OY, Türkiye’nin yurt dışına bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda son teknoloji ürünlerini tanıtan Türkiye’nin yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, ASELSAN’ın “Millileştirme Projesi”ne yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Şirket adına ödülü Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün’ün elinden teslim aldı. ASELSAN’ın onaylı yerli zırh çeliği tedarikçisi olan Miilux OY, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yerlileştirme çalışmaları kapsamında büyük savunma sanayi kuruluşları ile de çalışmalarına devam ediyor