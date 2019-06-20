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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,19 yükseldi

20 Haziran 2019 Perşembe 10:16
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,39 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,95, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,17 artış görüldü.

- En fazla artış diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde

Mayısta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 6,5 ile diğer madencilik ve taş ocakları ürünleri, yüzde 6,13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,58 ile ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta en fazla aylık ve yıllık artış ara mallarında olduğu kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

0,26

0,47

0,15

-0,92

1,16

3,90

1,77

2,17

3,07

-0,64

0,95

2,85

2014

5,73

0,07

0,18

-3,21

-1,62

0,53

0,62

1,17

0,31

0,60

-1,84

0,32

2015

-1,49

3,35

2,09

2,01

1,52

1,49

-1,28

4,69

3,94

-2,07

-3,85

0,36

2016

1,55

-0,85

-0,73

-0,45

3,02

-0,45

0,59

0,88

0,06

2,82

5,04

5,22

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 46,40 3,44 2,6318,16 10,14-7,45 -8,44-1,32
20191,83-1,793,44 4,93 4,19

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

5,60

3,58

5,53

1,69

-2,10

2,80

12,30

17,73

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75
201812,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,0455,4035,2133,45
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:16
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. YD-ÜFE
  3. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

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