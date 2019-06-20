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Yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs’ta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 Mayıs döneminde aylık yüzde 4,19 arttı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:10
Yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs’ta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 Mayıs döneminde aylık yüzde 4,19 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,39 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,95, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4,17 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6,50 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 6,13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,58 ile diğer ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış ara mallarında gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında en fazla aylık veen fazla yıllık artış ara mallarında gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:10
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