Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,44 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 3,44, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,82 artış gösterdi.

Martta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki artış yüzde 5,24'ü, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,4'ü buldu.

- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Mart ayında bir önceki aya göre en fazla yükseliş, yüzde 11,34 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,89 ile metal cevherleri, yüzde 4,63 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre martta en fazla aylık artış enerji mallarında, en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85 2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32 2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36 2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,22 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32

2019 1,83 -1,79 3,44

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: