Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yurt dışı seçmenlerin oy verme tarihi açıklandı

Yurt DışıSeçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran'dan itibaren günün 24 saati oy kullanabilecek

01 Mayıs 2018 Salı 08:35
Yurt dışı seçmenlerin oy verme tarihi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da birlikte  yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı  Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman  gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe'den itibaren günün 24 saati oy  kullanabilmesine karar verdi. 

YSK'nın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne  ilişkin 327, 330, 333 ve 334 sayılı kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlandı.

Seçimlerde gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim  kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile buralarda oy verme  işlemlerine ilişkin YSK kararına göre, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı  seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü  başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise  gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8  Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Karar uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların tatil  günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şöyle:

  "Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli  Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey  Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya  Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı,  Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk  Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet  Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun  Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, ZonguldakÇaycuma Havalimanı, Kuşadası  Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun  Limanı."

Ayrıca söz konusu gümrük bölgelerinin bulunduğu 37 ilçede 24 Mayıs  Perşembe saat 17.00'ye kadar "geçici gümrük kapıları seçim kurulları"  oluşturulacak ancak İstanbulAtatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının  yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması  ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli  Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, 12 Mayıs Cumartesi günü göreve  başlayacak şekilde kurulacak.

Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak  üçer sandık kurulu oluşturacak ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini  artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini 8  saatlik dilimler halinde belirlemeye yetkili olacak.

Resmi Gazete'de yer alan YSK'nın 334 numaralı kararında ise yurt dışı  temsilciliklerde kurulacak sandık sayıları ve oy verme süreleri belirlendi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Yurt  Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık  kurulması kararlaştırıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen  sayısı ülke genelinde 500 olarak belirlenirken, bir sandıkta oy kullanacak seçmen  sayısı ise bin 200 olarak tespit edildi.

24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimi için 7-10 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre ile  oy kullandırılmasına, başlangıç ve biliş tarihlerinin ise ülkelere göre farklı  olabileceğine karar verildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran-4  Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılması, başlangıç ve  bitiş tarihlerinin de ülkelere göre farklı olabileceği kararlaştırıldı.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve  hafta sonu 09.00-21.00 olarak uygulanacak, aynı ülke içinde oy kullanma gün ve  saatleri aynı olacak.

  YSK kararı uyarınca yurt dışı seçmen listeleri çevrim içi (on-line)  uygulanacak ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler sandık kurulan  herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecek.

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacağı ülkelerden Almanya'da 13,  ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da dörder, Avustralya, Avusturya,  Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise üçer temsilcilikte oy  verilebilecek.

  24 Haziran'da bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri  şöyle:

"- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

   - Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

  - Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

  - Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

  - Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

  - Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

  - Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail,  Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

  - Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan,  Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"

    YSK'nın 327 sayılı kararında, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin siyasi partiler  tarafından YSK'ya milletvekili aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği,  öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile askerlikle ilişiği  olmadığına dair belgelerin "e-Devlet" kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınmış  barkodlu olanların da kabul edileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yer alan YSK'nın 330 sayılı kararında ise 24  Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk  oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8  Temmuz Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışında yaşayan  seçmenlerin oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile  seçimlerle ilgili yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar  yayımlanan genelge ile belirlendi.
 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:35
  1. Zonguldak
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Konya
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Hatay
  8. Gaziantep
  9. Elazığ
  10. Antalya
  11. YSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal '1 Mayıs' çağrısı!
    1. Skandal '1 Mayıs' çağrısı!
    2. Amerika, Kabil'deki terör saldırısını..
    3. Fenerbahçe'den sürpriz Elmas kararı!
    4. Bu meyve okulu birbirine kattı!
    5. NASA Mars görevinde kullanacaktı.....
    6. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    7. Sosa'nın maliyeti dudak uçuklatıyor!
    8. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    9. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    10. Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    11. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    12. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    13. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    14. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    15. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    16. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    17. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    18. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    19. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    20. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık