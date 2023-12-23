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Ekonomi Yurt dışı planınızı buna göre yapın! Hangi pasaport türü neye hizmet ediyor?
Ekonomi

Yurt dışı planınızı buna göre yapın! Hangi pasaport türü neye hizmet ediyor?

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:36:00 - 2023-12-23 16:36:33
Yurt dışı planınızı buna göre yapın! Hangi pasaport türü neye hizmet ediyor?

Yurt dışı planlamalarında pasaport olmazsa olmazlardan. Peki hangi tür pasaportların hangi amaca hizmet ediyor biliyor musunuz?

Yurt dışına çıkarken ihtiyaç duyulan en önemli unsurların başında pasaport gelmektedir.  Peki hangi pasaportların hangi şartlarda ve kimlere verildiği konusunda fikir sahibi misiniz? İşte pasaport türleri ve nitelikleri hakkında değerlendirmeler:

Yeşil Pasaport: Hususi pasaport olarak isimlendirilen yeşil pasaport ise devlet dairelerinde resmi olarak çalışan kadrolu personellere ve ailelerine verilir. Yeşil pasaporta sahip olan kişilerin en büyük avantajı, birçok Avrupa ülkesine girişte vize şartını yerine getirmek zorunda olmamalarıdır. TBMM eski başkanlarına ve üyelerine, kadrolu memur ve kamu görevlilerine, büyükşehirlerdeki il ve ilçe başkanlarına, devlet sporcularına, emekli eski belediye başkanlarına yeşil pasaport veriliyor.

Bordo Pasaport: Umumi pasaport olarak da isimlendirilen bordo pasaport, her vatandaşın başvuru yaparak alabileceği bir pasaport türüdür. Seyahat sınırlaması en çok olan pasaport türüdür. İçişleri Bakanlığı veya bakanlığın yetki verdiği kurumlar ve konsolosluklar tarafından verilir. Bordo pasaportun süresi en az 6 ay, en fazla 10 yıl.

Gri Pasaport: Hizmet pasaportu olarak isimlendirilen gri pasaport grubu, bir kurumu temsil etmek amacıyla yurt dışına çıkan görevlilere verilen pasaport türüdür. Birçok ülkeye vizesiz giriş fırsatı sunan gri pasaport kişiye özeldir. Dolayısıyla gri pasaport sahiplerinin aileleri bu pasaport grubundan faydalanamaz. Gri pasaport seyahat amacıyla kullanılamaz, yalnızca görev amaçlı kullanılabilir.

Siyah Pasaport: Diplomatik pasaport olarak da isimlendirilen siyah pasaport, devlet büyüklerine verilen bir pasaport türü. Siyah pasaport, diğer türlerden farklı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından değil Dışişleri Bakanlığı tarafından şahıslara verilir. Görev bitimine kadar geçerliliğini sürdüren bu pasaport türü ile devlet görevlileri görev süreleri boyunca birçok ülkeye vizesiz girip çıkabilir.

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