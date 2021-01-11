Yurt dışı lojistik merkezleri Türkiye’ye güç katacak
Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara'dan önemli açıklamalar.
Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, 2019’da 76.7 milyar doları bulan 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesine ihracatın yurt dışı lojistik merkezleri sayesinde kısa sürede 100 milyar dolar civarına çıkabileceğinin altını çizdi. Ankara, “Türkiye, AB’nin ithalatından 2019’da sadece yüzde 4 pay aldı. Bu yönüyle gidilecek yol çok uzun” diye konuştu.