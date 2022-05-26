Yurt dışı eğitim ücretleri: Lisans öğrencileri ve lisansüstü öğrencilerine ne kadar burs ödeniyor?

Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 1.050 TL, lisansüstü öğrencileri için 2.100 TL’dir. Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün süren aylar için aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün süren aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır. Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir.

Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarihe kadar ödenir.