Yurt dışı borçlanma şartları neler? Yurtdışında çalışanlar emekli nasıl olur?

Türk vatandaşları yurtdışında geçen hizmetleri ile beraber sosyal güvenlik kanuna göre borçlanabiliyor. Bu borç üzerinden gerçekleştirilen prim ödemesi ile beraber kişi Türkiye'de emekli olma hakkını elde edebiliyor. Buna da yurtdışı borçlanması adı veriliyor. Bu durum aynı zamanda malulen, yaşlılık ya da ölüm halleri gibi durumları da kapsıyor. Yurtdışı hizmet borçlanmasından faydalanmak için bazı şartları tamamlamak gerekiyor.

Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Yurt dışı emeklilik prim borcu ödemesi ne kadar?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 3201 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları borçlanma maliyetleri 2019 yılında çıkartılan kanunla artırıldı. Daha önce asgari ücretin yüzde 32’si oranında olan en düşük prim tutarı, yüzde 45’e çıkartıldı. Değişiklik olmasaydı 2022 yılı için günlük 53.36 TL ödemeleri yeterli olan gurbetçiler, değişiklik dolayısıyla bu yıl 75.06 TL prim ödeyecekler. Toplam 5400 gün borçlanma yapması gereken bir gurbetçinin 405 bin lira ödemesi gerekiyor.

Gurbetçiler Bağkur'dan emekli olabilir mi?

Geçmişte borçlanma yapan gurbetçiler, Türkiye’de daha önce sigortalılıkları varsa o statüden emekli olabiliyorlardı. Türkiye’de SSK girişi olanlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkından yararlanıyordu. 2019 yılındaki değişiklik uyarınca yurt dışı borçlanmasına ait sürelerin tamamı artık BAĞ-KUR ( 4/b) kapsamında değerlendiriliyor.

Yurt dışı borçlanma şartları neler?

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şart. - Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi doldurmak: Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise borçlanma talebi reddedilir. Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temin edilebileceği gibi, başvuru sahiplerince Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından temin edilebilir.

Çalışılan ülkeye bağlı olarak sigorta kartları ya da hizmet cetveli: Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur. - Kişinin çalıştığı işyerindeki resmi kuruluş kapsamında ilgili belgeler,

-Kişinin çalıştığı yere bağlı olan vergi dairesi üzerinden hizmet belgesi,

- Pasaport üzerinde bulunan çalışma izinlerinin tercümesi,

Bu belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanarak başvuru yapılabilir.