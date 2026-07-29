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O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı... Malatya'nın altın meyvesi! Şimdi kayısı hasadı zamanı Maliye Bakanlığından düzenleme: İşlenmemiş kıymetli madenlerde yeni dönem Japonlar 11 yıl önce 'kuruyoruz' demişti ama olmadı: 13 yıllık rötarla sonunda Türkiye'de kuracaklar 3 ili alevler sardı: Karayolu trafiğe kapatıldı! Yaralı halde bulundu! Kerkenez yavrusu tedavi altına alındı Sabırla o hamle için fırsat bekleyecek... Galatasaray, Brahim Díaz için o formülü kullanacak Kimler kimlerle beraber Faşist Graham’ın cenazesindeki isme dikkat Fenerbahçe'yi transferde zora düşürecek rakipler: İtalyan forvet için geri sayım
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O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

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O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

Ocak ayında Lyon’a kaptırdığı Sambacı yıldızı unutmayan Galatasaray, uzun süredir aradığı 10 numara Endrick için yeniden devrede.

#1
Foto - O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

Galatasaray, kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir aradığı 10 numara transferinde rota yeniden İspanya’ya çevirdi.

#2
Foto - O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

Cimbom, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak Fransız ekibi Lyon'a kaptırdığı Sambacı yıldız Endrick için yeniden harekete geçti. Teknik heyet ve yönetimin takibini sürdürdüğü Brezilyalı yetenek için şartlar bir kez daha zorlanıyor.

#3
Foto - O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

Büyük umutlarla Real Madrid'e geri dönen Endrick, İspanyol devindeki yoğun rekabet nedeniyle bu yaz yeniden feda edilebilir. İspanyolların genç yıldızı düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.

#4
Foto - O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho'nun hücum hattı için farklı profildeki isimlere yöneldiği belirtiliyor.

#5
Foto - O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...

Sarı-kırmızılı yönetimin de hücum hattına sınıf atlatacak bu sürpriz hamle için önümüzdeki günlerde Real Madrid ve oyuncunun temsilcileriyle resmi temasları hızlandırması bekleniyor.

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