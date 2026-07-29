O zaman olmadı peki şimdi! Galatasaray'a Real Madrid'den 10 numara: Arda Güler'in yakın arkadaşı...
Ocak ayında Lyon’a kaptırdığı Sambacı yıldızı unutmayan Galatasaray, uzun süredir aradığı 10 numara Endrick için yeniden devrede.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ocak ayında Lyon’a kaptırdığı Sambacı yıldızı unutmayan Galatasaray, uzun süredir aradığı 10 numara Endrick için yeniden devrede.
Galatasaray, kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir aradığı 10 numara transferinde rota yeniden İspanya’ya çevirdi.
Cimbom, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak Fransız ekibi Lyon'a kaptırdığı Sambacı yıldız Endrick için yeniden harekete geçti. Teknik heyet ve yönetimin takibini sürdürdüğü Brezilyalı yetenek için şartlar bir kez daha zorlanıyor.
Büyük umutlarla Real Madrid'e geri dönen Endrick, İspanyol devindeki yoğun rekabet nedeniyle bu yaz yeniden feda edilebilir. İspanyolların genç yıldızı düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho'nun hücum hattı için farklı profildeki isimlere yöneldiği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin de hücum hattına sınıf atlatacak bu sürpriz hamle için önümüzdeki günlerde Real Madrid ve oyuncunun temsilcileriyle resmi temasları hızlandırması bekleniyor.
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