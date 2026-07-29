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Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

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IHA Giriş Tarihi:

Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarında Van Gölü'nün derinliklerinde bulunan tarihi batık Rus şilebi, amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi.

#1
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Su altına dalan ekiplerin kaydettiği görüntüler, gölün eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mirasını da bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyü açıklarında bulunan ve üzerinde 'Akdamar' yazısı yer alan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Rus şilebinin, 1916 yılında Ruslar tarafından inşa edildiği biliniyor. Uzun yıllar askeri mühimmat ve çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılan şilep, 1958 yılında meydana gelen şiddetli fırtınada kayalıklara çarparak sulara gömüldü.

#3
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan batık şilep, Van Gölü'nün su altındaki en önemli tarihi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Bölge, hem tarih meraklılarının hem de dalış tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

#4
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Van Gölü'nün Tatvan kıyılarında serbest dalış yapan amatör dalgıçlar, bu kez Van Diving dalgıç grubuyla birlikte Çanakdüzü köyü açıklarındaki batık Rus şilebine dalış gerçekleştirdi.

#5
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Dalgıçların su altında kaydettiği görüntülerde, yıllara meydan okuyan batığın büyük ölçüde korunduğu ve gölün berrak sularında etkileyici bir görüntü oluşturduğu görüldü.

#6
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Su altı görüntüleri, Van Gölü'nün yalnızca doğal güzellikleriyle değil, derinliklerinde sakladığı tarihi değerleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu.

#7
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Van Gölü'nün eşsiz su altı dünyasını belgelemeye devam eden dalgıçlar ise, gölün keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal zenginliklerini kayıt altına alarak bu mirasın gelecek nesillere tanıtılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

#8
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Van Diving Dalış Okulu dalgıçlarından Serkan Ök, "Bugün Van Diving Dalış ekibi olarak 30 kişilik bir grupla Van Gölü’nün en önemli batığı olan Rus batığına dalış gerçekleştiriyoruz.

#9
Foto - Van Gölü'nün derinliklerindeki tarih Batık Rus şilebi gözler önüne serildi

Van Gölü’nde 14 tane çok önemli dalış noktamız var. Bu noktalardan bir tanesi de Rus batığı genelde dalış severlerin en çok istediği bir yer" dedi.

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