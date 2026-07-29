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Yaşam Karadeniz'de denize girmek isteyenler dikkat! Bu iller için yasak geldi
Yaşam

Karadeniz'de denize girmek isteyenler dikkat! Bu iller için yasak geldi

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Karadeniz'de denize girmek isteyenler dikkat! Bu iller için yasak geldi

Yüksek dalga ve rip akıntısı beklentisi sebebiyle Ordu genelinde bugün denize girmek yasaklandı. Samsun Valiliği de dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşabileceğini belirterek vatandaşlardan denize girmemelerini istedi.

Samsun ve Ordu sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle boğulma tehlikesine karşı önlem alındı.

 

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Temmuz Çarşamba günü il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Vali Muammer Erol, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını isteyerek, üzücü olayların yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Yetkililer de vatandaşları yüksek dalga ve rip akıntısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde dalga yüksekliğinin 1-1,5 metre ve rüzgar hızının 20-25 deniz mili seviyesinde beklendiği, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

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