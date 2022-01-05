Yurt dışı bedelli askerlik kaç para oldu? 2022 yurt dışı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar? Enflasyon bedelli askerlik bekleyen gençleri de çarptı. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2019’da 33 bin, 2021’de 43 bin TL oldu.

Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti yükselen enflasyon rakamlarına paralel olarak arttı. 2022 yılın ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar ise 56 bin 500 lira ödeyecekler.

Yurt dışı bedelli askerlik kaç para oldu?

Yurt dışı dövizle askerlik ücreti ne kadar? Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler bedelli ücretini altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödüyorlar. Ödeme yaptıkları tarihteki kur ne ise o tutarda ödeme yapıyorlar.

Döviz kurundaki artış dolayısıyla gurbetçiler için dövizli askerlik ücreti ucuzladı. Örneğin, 10 Temmuz 2021 tarihinde bedelli ücretini yatıran bir gurbetçi 4 bin 200 avro ödedi. Aynı gurbetçi, ödemeyi 4 Ocak 2022 tarihinde yapsaydı, TL bazındaki artışa rağmen 3 bin 780 avro ödeyecekti.