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Yerel Yürekleri yakan kaza! Torununun ölümüne sebep oldu!
Yerel

Yürekleri yakan kaza! Torununun ölümüne sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 12:49:00 - 2024-05-24 12:49:19
Yürekleri yakan kaza! Torununun ölümüne sebep oldu!

Niğde'de geri manevra yapan şahıs çarptığı 2 yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Niğde'de yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Suat B., aracıyla geri manevra yaparken adaşı olan 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken dedesi gözaltına alındı.

EKİPLER HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza, merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. Suat B., otomobil ile geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Gelen sağlık ekipleri, Suat Umut B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEDE GÖZALTINA ALINDI

Dede Suat B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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