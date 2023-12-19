Yürekleri yakan görüntü! Toplu mezarlara defnediliyorlar
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor.
Yakınları bulunamayan ve kimliği tespit edilemeyen naaşlar ise Sağlık Bakanlığı kararı ile söz konusu mezarlara gömülüyor.
19 bin 667’ye yükseldi
Gazze Şeridi’nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 667’ye, yaralı sayısı ise 52 bin 586’ya yükseldi.
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