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Gündem Yürekleri sızlatan görüntü! Türkiye'ye inen Gazzeli secdeye kapandı
Gündem

Yürekleri sızlatan görüntü! Türkiye'ye inen Gazzeli secdeye kapandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:51:00 - 2023-12-18 17:53:45
Yürekleri sızlatan görüntü! Türkiye'ye inen Gazzeli secdeye kapandı

Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaralanan 75 kişi ile birlikte refakatçileri Türkiye’ye getirildi. Gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı.

Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde 75 hasta ve yaralı ile 74 refakatçiyi taşıyan Mili Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçak, Etimesgut Askeri Havalimanına indi.

Etimesgut Askeri Havalimanı’nda hazır bekletilen ambulanslar ise uçak içerisindeki hasta ve yaralıları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı.

O sırada uçaktan inen Gazzelilerin ambulanslara bindirildiği sırada bir Gazzeli mutluluktan secdeye kapandı.

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