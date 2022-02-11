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Aktüel Yürekleri ısıtan görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan imama başarı belgesi verildi
Aktüel

Yürekleri ısıtan görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan imama başarı belgesi verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Çay-Dinar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlara çay ve bisküvi dağıtan görüntüsü sosyal medyada gündem olan Demirbel köyü imamı Adem Eser'e başarı belgesi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 18:19:00 -
Yürekleri ısıtan görüntüsüyle Türkiye gündemine oturan imama başarı belgesi verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Çay-Dinar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişine izin verilmediği sürede vatandaşlara çay ve bisküvi dağıtan, daha sonra sosyal medyada gündem olan Demirbel köyü imamı Adem Eser'e başarı belgesi verdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün’ü ziyaret eden imam Adem Eser'e Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin eşlik etti. Samimi bir ortamda bir süre hasbihal eden Kaymakam Düzgün, imam Eser ve müftü Aytekin gündemle ilgili fikir alışverişlerinde bulundu.

Vatandaşlara örnek davranışından dolayı başarı belgesi verildi

Ziyaret sonunda Şuhut Kaymakamı Düzgün tarafından Demirbel köyü imamı Adem Eser'e görev sorumluluğu bilinciyle diğer vatandaşlara örnek davranışı ve duyarlılığından dolayı başarı belgesi takdim edildi.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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