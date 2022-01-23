Yürekleri ısıtan görüntü! 112 ekipleri donmak üzere olan oğlağı böyle kurtardı

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Soğuk hava, tüm yurdu etkisi altına alırken, Van'ın Çatak ilçesinden yürekleri ısıtan bir görüntü geldi.

Soğuktan donmak üzereyken bulundu

122 acil servis ekipleri, zor şartlarda sağlık hizmeti ulaştırdıkları Çatak kırsalında, donmak üzere olan bir oğlakla karşılaştı.

Bir sağlık çalışanının amatör kamerası ile kaydedilen videoda, oğlağın soğuk karşısında bitap düşerek hareketsiz kaldığı gözlendi.

Oğlak, yapılan tıbbi müdahalenin ardından sahibine teslim edildi.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yol kenarında donmak üzere olan bir oğlak görseydiniz geçip gidebilir miydiniz? Van'ın Çatak ilçesinde seyir halinde olan 112 Acil Ekiplerimiz donmak üzere olan bir oğlağı böyle kurtardı. Hepimizdeki insanlık ve onlarda olan profesyonellikle!" dedi.