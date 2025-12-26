Yürekleri dağlayan o manzara Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Hamal babanın engelli oğlu için kurduğu 'çile' düzeneği herkesi ağlattı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hem bedensel hem de zihinsel engelli olan 18 yaşındaki Tunahan’ın dramı, insanlığın henüz ölmediğini bir kez daha kanıtladı. Hamallık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan fedakar üvey babanın, oğlunu okula götürebilmek için 40 bin lira borçlanarak yaptırdığı ilkel teleferik düzeneği sosyal medyada gündem oldu. Tekerlekli sandalye üzerinde metrelerce yükseklikten her gün tehlikeli bir yolculuğa çıkan Tunahan için yardımsever vatandaşlar adeta bir iyilik seferberliği başlattı. Ailenin yaşadığı bu büyük çaresizliğe sessiz kalmayan hayırseverler, Tunahan’ın daha insani şartlarda yaşayabilmesi için el ele verdi.
Alanya'da doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak hayatına devam eden Tunahan Kaplan, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haberin ardından çok sayıda hayırsever, aileyle iletişime geçerek maddi ve manevi destek verdi. Kimileri Tunahan'ın sağlık ve bakım ihtiyaçları için nakdi yardımda bulunurken, kimileri de yaşam şartlarının iyileştirilebilmesi adına farklı çözüm yolları aramaya başladı. Özellikle merdivenli ve dar yapıya sahip mevcut evin Tunahan için uygun olmaması nedeniyle, daha erişilebilir ve engelli dostu bir ev bulunması için girişimlerde bulunuldu.
Gündüzleri hamallık yaparak evin geçimini sağlayan, akşamları ise üvey oğlu Tunahan'ın tüm bakımını üstlenen Bilal Aktoy, kendilerine uzanan yardım elleri karşısında duygulandığını ifade etti. Aktoy, "Ankara'dan Mustafa Bey, İstanbul'dan Dinçer Bey Tunahan için yardımcı oldu. Çok mutlu hissettim. Belediyeden ve sosyal hizmetlerden geldiler onlar yardımcı oldular. Memnun oldum'' dedi.
Anne Fatma Aktoy da, Tunahan'ın okula daha rahat gidebilmesinin ve zaman zaman dışarı çıkarılabilmesinin hem oğlunun hem de kendilerinin moralini yükselttiğini belirterek, ‘'Yardımlardan sonra kendimizi iyi hissettik. Alanya Belediyesinden geldiler. Evin önünü yaptıralım dediler. Raylı sistemin bakımını yaptılar. İstanbul'dan Dinçer Bey bizi aradı maddi yardımda bulundu'' ifadelerini kullandı.
Ailenin en büyük beklentisinin, Tunahan'ın bakımının daha kolay sağlanabileceği, giriş-çıkışı rahat bir eve taşınmak olduğu öğrenilirken, hayırseverlerin bu konuda da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Tunahan Kaplan'ın yaşam mücadelesi ve ailesinin fedakârlığı, Alanya'da ve tüm Türkiye'de birçok kişiyi derinden etkiledi.
