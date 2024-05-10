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Yerel Yürekleri ağza geldi! Akıntıya kapılan çocuğu kurtarma anları kamerada
Yerel

Yürekleri ağza geldi! Akıntıya kapılan çocuğu kurtarma anları kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-10 20:25:00 -
Yürekleri ağza geldi! Akıntıya kapılan çocuğu kurtarma anları kamerada

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalının yakınlarından geçen ailenin Yasin isimli küçük yaştaki çocuğu, sulama kanalına düştü. Suyun yüzeyinde sürüklenen çocuğun yüzmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suda kurtarma mücadelesi

Çocuğun düştüğünü gören görevliler kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda yüzen vatandaşlar, çocuğu yakalamayı başardı. Suyun içerisinden geçen plastik bir boruya tutunan iki kişi, çocuğu çıkartmayı başardı.

Çocuğun canlı olarak kurtarılmasının ardından bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Olay yerinden götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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