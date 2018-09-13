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Yürekler ağza geldi! İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Gebze'de bulunan bir fabrikanın işçilerine ait konteynerde yangın çıktı. Yürekleri ağza getiren olay, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:28
Yürekler ağza geldi! İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Köyü'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre fabrikanın yan tarafından bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda konteynerin alevlere teslim olduğunu gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, içeride bulunan mutfak tüpünün patlaması paniğe neden oldu.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, içeride bulunan tüpleri patlamadan alevlerin arasından çıkarttı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:28
  1. Kocaeli
  2. İtfaiye
  3. Gebze

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