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Yaşam Yürekler ağızlara geldi! Marmara’da korkutan deprem
Yaşam

Yürekler ağızlara geldi! Marmara’da korkutan deprem

Marmara Denizi’nde Bursa açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 09:07:00 -

Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir açıklarında yaşandığını ve büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

 
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