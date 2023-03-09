Yürekler ağızlara geldi! Marmara’da korkutan deprem
Marmara Denizi’nde Bursa açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir açıklarında yaşandığını ve büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
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