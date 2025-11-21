Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Chia minik, siyah ya da beyaz tohumlara sahip, besin değeri yüksek olarak bilinir. Latince adı salvia hispanica olarak karşımıza çıkan chia: bu içeçek limonlu su şeklinde kullanıldığında serinletici bir lezzet. Chia özellikle zayıflamak isteyenlerin diyet listesinde yer alırken farklı kullanım amaçlarına bağlı olarak yiyeceklere de eklenen bir besindir. Chia, sindirimi destekleyen lif içeriği özelliği ile bağırsak sağlığını iyileştirir ve uzun süre tok tutmaya yardımcı olur. Vücudu değiştirir. Limon ise yüksek C vitamini kaynağıdır aynı zamanda bağışıklığı motor gibi çalıştırıyor.