Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Chia minik, siyah ya da beyaz tohumlara sahip, besin değeri yüksek olarak bilinir. Latince adı salvia hispanica olarak karşımıza çıkan chia: bu içeçek limonlu su şeklinde kullanıldığında serinletici bir lezzet. Chia özellikle zayıflamak isteyenlerin diyet listesinde yer alırken farklı kullanım amaçlarına bağlı olarak yiyeceklere de eklenen bir besindir. Chia, sindirimi destekleyen lif içeriği özelliği ile bağırsak sağlığını iyileştirir ve uzun süre tok tutmaya yardımcı olur. Vücudu değiştirir. Limon ise yüksek C vitamini kaynağıdır aynı zamanda bağışıklığı motor gibi çalıştırıyor.

#1
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Düşük kalorili sağlıklı bir detoks içeceği olan limonlu chia içeceği, hazırlaması oldukça pratik ve besleyici bir içecek olarak bilinir.

#2
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Limonlu chia içeceği, genellikle dengeli bir beslenme ve diyet programlarında tercih edilir. Limonlu chia içeceği, lif ve Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olması ve tok tutucu özelliği ile kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

#3
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Malzemeler 1 yemek kaşığı chia tohumu 1 su bardağı su (200 ml) Yarım limonun suyu 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı) Hazırlanışı 1 yemek kaşığı chia tohumunu 1 bardağa alın ve üzerine 1 bardak suyu ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra tohumların jel kıvamı alması için yaklaşık 10 dakika bekleyin. Ardından yarım limonun suyunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

#4
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Limonlu chia içeçeği hazırlaması son derece pratik, zayıflamak isteyenler için etkili tarifler arasında yer alır. Chia tohumu, sindirimi destekler ve ıslatıldığında, jel benzeri bir kıvam alarak sindirimim kolaylaştırıcı etkiler gösterir. Limonlu chia içeceğini sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyle birlikte günlük bir alışkanlık haline getirmek aynı zamanda kalp sağlığınızı, kan şekerinizi ve daha fazlasını desteklemek için etkili bir tercih olabilir.

#5
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Limonlu chia hazırlarken öncelikle 1 yemek kaşığı chia tohumunu, 1 su bardağı suyu bardakta buluşturup iyice karıştırın. Chia tohumları suyunu çekip jel kıvamını aldıktan sonra sıkılmış taze limon suyunu ekleyin. Dilerseniz tatlandırıcı olarak bal ekleyerek limonlu chia içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. Bu içecek sayesinde besleyici, serinletici ve tok tutucu bir karışım hazırlamak mümkün.

#6
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Limonlu chia içeceğini sabah aç karnına tüketmek, güne enerjik başlamanızı sağlamanın yanı sıra çeşitli sağlık faydaları sağlar. chia tohumu ve limon bir araya geldiğinde besin değerleri açısından zengin bir içecek elde edilebilir.

#7
Foto - Limonlu chia içeceği nasıl yapılır? Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor: Önce bunu alıp, yapın vücut böyle değişiyor! O içecek

Lif kaynağı olduklarından bağırsak sağlığına destek olur. Hazımsızlık ve kabızlık sorunlarını gidermede etkili olabilir. Limonlu chia içeceği, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini içermesi sayesinde gün içinde enerji sağlar.

