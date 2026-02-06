  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sanki arkada Ekrem’in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın Bakan Kurum: Tarih bu dayanışmayı şerefle, kaçanları ise utançla yazacak Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü Fransa “Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor” NATO sopasıyla Rusya’ya tehdit Türkiye aynı anda 38 savaş gemisi inşa ediyor: İhraç edilecek 2 fırkateyn, yeni projelere kaynak olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı Aynı tiyatro aynı palavra! Özgür’den deprem bölgesinde Ekrem taktiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem bölgesinden önemli açıklamalar Siyaset kulislerini sarsan anket sonuçları geldi! Çiftçilerin oy vereceği parti belli oldu Tevhid Hareketi Lideri: Türkiye doğru adımları atarsa İslam dünyasının hamisi olur
Yerel Yürek yakan kaza! Şehrin sevilen siması "Pır Seyin" PTT kamyonunun altında can verdi
Yerel

Yürek yakan kaza! Şehrin sevilen siması "Pır Seyin" PTT kamyonunun altında can verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yürek yakan kaza! Şehrin sevilen siması "Pır Seyin" PTT kamyonunun altında can verdi

Kastamonu merkez Cebrail Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, tüm şehri yasa boğdu. Cumhuriyet Meydanı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan, bölge halkı tarafından "Pır Seyin" lakabıyla tanınan Hüseyin Ekici’ye, M.Ö. idaresindeki 35 CEH 715 plakalı PTT’ye ait kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Ekici, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 35 CEH 715 plakalı PTT'ye ait kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Ekici'ye çarptı. Kazada Ekici ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ekici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de feci kaza! 1 ölü
TEM'de feci kaza! 1 ölü

Yerel

TEM'de feci kaza! 1 ölü

Feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gündem

Feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Los Angeles'ta korkunç kaza! Bisikletliyle çarpışan araç kontrolden çıkıp markete daldı: Ölü ve yaralılar var
Los Angeles'ta korkunç kaza! Bisikletliyle çarpışan araç kontrolden çıkıp markete daldı: Ölü ve yaralılar var

Gündem

Los Angeles'ta korkunç kaza! Bisikletliyle çarpışan araç kontrolden çıkıp markete daldı: Ölü ve yaralılar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23