Yürek yakan kaza! Şehrin sevilen siması "Pır Seyin" PTT kamyonunun altında can verdi

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 35 CEH 715 plakalı PTT'ye ait kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Ekici'ye çarptı. Kazada Ekici ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ekici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.