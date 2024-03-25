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Gündem Yürek sızlatan görüntü! Filistinli üçüz bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Gündem

Yürek sızlatan görüntü! Filistinli üçüz bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2024-03-25 23:29:00 - 2024-03-25 23:39:07

İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli anne, yiyecek bulamadıkları için üçüz çocuklarının yetersiz beslendiklerini söyledi. Üçüz çocukların içler acısı hali yürekleri sızlattı.

İsrail güçlerinin saldırısı sonrası evi yıkıldıktan sonra bir süredir üçüzleriyle birlikte Şifa hastanesi çevresinde yaşayan Nüzha Avad, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıların ardından çocuklarıyla birlikte güneye göç etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, üçüz bebekler Malak, Khader ve Mustafa Avad yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.

Üçüzlerin annesi: Yiyecek hiçbir şey bulamıyoruz

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli anne Nüzha, AA'ya açıklamalarda bulundu. Anne, "Çocuklarım 8 aylığa girecekler ama yetersiz beslenme sebebiyle şu an 2 kilo civarındalar. Yiyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bende yetersiz beslendiğim için çocuklarıma süt de veremiyorum." dedi.


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