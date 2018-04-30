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Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale geldi

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama alan Galatasaray'da sonradan oyuna giren Martin Linnes'in ayağındaki derin yara maç sonu ortaya çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
Yürek dayanmaz! Bakın ayağı ne hale geldi

TT Stadı'nda oynana Galatasaray - Beşiktaş maçında zorunlu bir değişiklik yapıldı. Sağ kasığından sakatlanan Mariano, 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine Martin Linnes oyuna dahil edildi.

 Karşılaşmanın bitiminde Martin Linnes'in ayağında derin bir krampon yarası olduğu görüldü.

Fatih Terim Linnes'in durumu ile ilgili maç sonunda, "Nazarım değidi galiba, birinin ayağında yara, diğerinde de krampon deliği var. Ayağı oyulmuş resmen. İki tane çok iyi profesyonel sağ bekimiz var. Yuto'yu söylemedim zaten. Sahaya ruhunu, karakterini, tekniğini, her şeyini ortaya koyuyor." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
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