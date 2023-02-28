  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çekin pis ellerinizi stadyumlardan!

Kurtlar Vadisi'nde şok eden büyük İstanbul depremi mesajı! 'Simpsonlar filan hikaye' diyeceksiniz

Fırsatçı ev sahipleri şimdi yandı! Artık bunu yapamayacak...

Altın fiyatları ters yüz oldu! Altında yıl sonu tahmini yapanlar buna ne diyecek?

Türkiye'ye karşı şüphe uyandıran adım! Bölgeye silah yığdılar, 'işgal' iddiası gerçek mi oluyor?

"Fenerbahçe tribünündeki provokasyonu yaptıran" belli oldu!

Türkiye depremini önceden tutturan Hoogberts yeni deprem için tarih verdi! Tedirgin eden gelişme

Şahan’dan Haluk Levent salvosu! ‘Kızılay’a değil önce bir kendine bak’

28 Şubat 1976: Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Alihan Töre Sağuni'nin vefatı

28 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Medya Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Yine rekor kıracak...
Medya

Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Yine rekor kıracak...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle bu akşam (28 Şubat SaIı) yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:33:00 -
Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme! Yine rekor kıracak...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle bu akşam (28 Şubat SaIı) yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, bu akşam (28 Şubat Salı) 14’üncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 14. bölümünde neler olacak:

Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı’nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil’i arayan Zeynep’in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil’i Zeynep’i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporun temiz çıkmasıyla birlikte evden firar eden Feride, babasının da kışkırtmasıyla peşinden gelen kocasına kafa tutar. Ancak Kıvanç hiç beklemediği bir hamle yaparak, “ya ben ya baban” diyerek onu bir seçime zorlar.

Öte yandan Yılmaz’ın hayatına hiç beklenmedik bir anda Kader isminde bir kadın girer. Yılmaz’ın tatlı bir tesadüfle tanıştığı bu kadın, beraberinde pek çok sürprizi de getirecektir.

Halil’in bulunduğu mekana ani bir ziyarette bulunan Zeynep, gördükleri karşısında şok olur. Artık Halil hakkında bir karar vermek zorundadır.

“Yürek Çıkmazı” 14. bölümüyle 28 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23