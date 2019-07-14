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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "Kavun karpuz tarlada kaldı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuz, kavun ve domates fiyatlarının maliyetin altına düştüğünü belirterek çiftçinin karpuzu toplamak yerine tarlada sürmeye karar verdiğini söyledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:11
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "Kavun karpuz tarlada kaldı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuz, kavun ve domates fiyatlarının maliyetin altına düştüğünü belirterek çiftçinin karpuzu toplamak yerine tarlada sürmeye karar verdiğini söyledi.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl hava şartlarının soğuk ve serin geçmesinden dolayı hasadın Mayıs ayının ortalarında başladığını belirterek, "Geçen yıl karpuz biraz daha erken hasat edilmişti. Bu yıl havaların serin ve soğuk gitmesinden dolayı karpuz hasadı Mayıs ayının ortalarında başladı. Mayıs ayında karpuz fiyatları 2 lirayken, Haziran ayından sonra fiyatlar birden bire düştü. Bu yıl yurt dışı sevkıyatı da yapılmadı. Ülkemizde de havaların sıcak olması ve ürünlerin aynı anda hasat edilmesinden dolayı karpuz, kavun, domates fiyatları tam dip noktayı gördü" dedi.


Bu sene Çukurova çiftçisinin en çok karpuzdan, kavundan ve domatesten zarar ettiğini söyleyen Doğan, "Özellikle en çok zarar edilen ürün karpuz oldu. Karpuzda bugün üretim maliyeti dönüm başına 3 bin 500 liradır. Çiftçilerimizin bir kısmı tarlalarını sürdü, bir kısmı 20 ile 30 kuruş arasında verdi. Çiftçilerimiz çoğu büyük zararda şu an" diye konuştu.



"Çiftçi devletten destek bekliyor"


Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanından desteklerini beklediklerini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:


"Cumhurbaşkanımızda kış aylarında domates, patates, soğan fiyatları tarlada bu fiyat, markette bu fiyat diyerek sürekli açıklamalarda bulunuyordu. Bizler de Ziraat Odamız olarak bu açıklamalara katılıyorduk. Tarım ve Orman Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir açıklama duymuyoruz. Çiftçilerimiz burada büyük zarar etti ve bu zararın karşılanmasını istiyoruz. Aynı hassasiyeti şimdi de çiftçilerimiz için bekliyoruz. Çiftçilerimiz şu an ödemelerinde zorlanıyor. Çünkü girdi fiyatları her gün artmakta ve ekilen ürün satış fiyatları şu an çok ucuz. Bölgemizde sulama paraları genellikle Temmuz ayının sonunda alınırdı. Aynı zamanda çiftçimizin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatifine olduğu gibi sulama birliklerine olan borçlarının ertelenmesini istiyoruz."



"Çiftçi pamuk prim desteğini bekliyor"


Çiftçinin bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadığını belirten Doğan, şunları kaydetti:


"Çiftçimiz bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadı. İlk ödeme Ramazan Bayramı’ndan önce yüzde 70 olarak yapıldı ama kalan yüzde 30 halen ödenmedi. Çiftçilerimiz de bu ödemenin yapılmasını bekliyor ve istiyor. Çünkü çiftçimiz ancak bu primlerle ayakta durabiliyor. Çiftçi devlet bankalarının dışında özel bankalara da fazlasıyla borçlu durumda ve zor ayakta duruyor. Böyle devam ederse üretimde kalamaz ve azalarak yok olur."


Tarımsal planlamanın önemine de değinen Doğan, "Türkiye’de üretim planı olmadığı sürece çiftçimiz kazanamayacaktır. Bölgemizde karpuz, kavun ekim alanları fazla olduğundan dolayı hem çiftçi hem de ülke ekonomisi büyük zarar görmektedir. Karpuz ekim alanlarının bir kısmı farklı ürünlere kaydırılırsa hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır hem de çiftçi bundan kazanacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:11
  1. doğa

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