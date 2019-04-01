Yüreğir, "Kocaispir" dedi

Adana’da resmi olmayan sonuçlara göre Yüreğir Belediye Başkanlığı’na, Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Adayı Fatih Mehmet Kocaispir seçildi.

Kocaispir, dün akşam saatlerinde sandıktan çıkan sonuçların belli olmasının ardından sosyal medya hesabından “Yüreğir ’AK Belediyecilikle’ yoluna devam ediyor. Sandıklarımıza sahip çıkmak ve zaferimizi kutlamak için tüm hemşehrilerimi Yüreğir Kültür Merkezi önüne davet ediyorum” diyerek, Yüreğirlilerle bir araya geldi

220 bin 942 seçmenin oy kullandığı Yüreğir’de 103 bin 383 oy alan Kocaispir, 99 bin 454 oy alan rakibi Millet İttifakı’ndan CHP’li Kamuran Karaca’ya 3 bin 929 fark atarak Yüreğir Belediye Başkanı oldu.

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

1975 yılında Adana’nın Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Fatih Mehmet Kocaispir, 1993 yılında Kadirli İmam Hatip Lisesi’nden, 1998 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamlamasının ardından 2000 yılından bu yana Adana Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta. Kocaispir, Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucudur.