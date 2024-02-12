Yurda dönen ilk Türk astronottan ilk mesajlar

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği 13 deney ile birlikte Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayan Alper Gezeravcı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Gezeravcı'yı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını tek tek sohbet ederek çocuklara verdi.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti.

Karşılama töreninin ardından Bakan Kacır ve Gezeravcı, basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

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Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ülkemizin ilk insanlı bilim misyonunu gerçekleştirdi. Önce dünyaya bugün de ülkemize döndü. Gezeravcı'a vatanına hoşgeldin diyorum. Milli Uzay Programımızdan biri olan insanlı ilk bilim misyonumuz Türkiye için mutluluk ve iftihar kaynağı olmuştur. Astronotumuz Gezeravcı, 36 yolculuk süresinin ardından vardığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün devam eden ve 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından 9 Şubat 2024 tarihinde dünyaya varış ile tamamlanan bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvar alt yapısında mikro yerçekimi koşullarında başarıyla tamamlandı.

Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan bilim insanları Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesini bu misyon vesilesiyle takip etme imkanına sahip oldular. Bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde değer vermeye devam edeceğiz.

Gezeravcı ise şu açıklamaları yaptı:

"Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten samimi insanlarıyla Türk vatandaşlarıyla tekrar bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Ben görevin ilk başlangıç anından itibaren konulan hedef, bugüne kadar hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğu ile ülkeme döndüm. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde bana düşen sorumluluk ülkenin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum bütün bu imkanları seferber ederek gerçekleştirdiğimiz görevin gerisinde, görevin hazırlık sürecinde bugünlere kadar gelmesini sağlayan öncelikle ortaya koymuş olduğu güçlü irade ile Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, görevin icrası sürecinde bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermeksizin hazırlık sürecini çok kolay hale getiren ve görevin icrasında hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde bütün hazırlık sürecini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansı'mız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim."

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