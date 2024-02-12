  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara'da barbarlık! İYİ Partili ismi dövdüler

Ünlü banka Morgan Stanley oylaması: Sürdürülebilirliğe yatırım! Eskiler tarihe karışıyor! Bu yarış devam edecek

'Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Yarışmacı çekildi

Evde bakım aylığı ne kadar? İşte o fiyatlarına ilişkin: Kaç yaşındaki, kim, nasıl alır? Ne kadar çekecek?

ABD'de kiliseye silahlı saldırı

ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırıldı ama pes etmedi! Ardından dikkat çeken açıklama: Artık risk yok!

Bakan Kacır duyurdu: Adam yurda dönüyor

Hatice Kolçak küçük yatırımcıyı zengin edecek yöntemi duyurdu: Bunu yapan o tarihe kadar ev alır

'Depremin habercisi' deniyordu! ABD uçak gemisi o ilimize demirledi

İnşaat şirketleri arasında işbirliği sonucu: çipli takipe yakın markaj! Proje: AselsanNET üzerinden yaptıkları...
Gündem Yurda dönen ilk Türk astronottan ilk mesajlar
Gündem

Yurda dönen ilk Türk astronottan ilk mesajlar

Yeniakit Publisher
2024-02-12 11:33:00 - 2024-02-12 11:57:07
Yurda dönen ilk Türk astronottan ilk mesajlar

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği 13 deney ile birlikte Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayan Alper Gezeravcı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Gezeravcı'yı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını tek tek sohbet ederek çocuklara verdi. 

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti.

Karşılama töreninin ardından  Bakan Kacır ve Gezeravcı, basın toplantısında kameraların karşısına geçti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ülkemizin ilk insanlı bilim misyonunu gerçekleştirdi. Önce dünyaya bugün de ülkemize döndü. Gezeravcı'a vatanına hoşgeldin diyorum. Milli Uzay Programımızdan biri olan insanlı ilk bilim misyonumuz Türkiye için mutluluk ve iftihar kaynağı olmuştur. Astronotumuz Gezeravcı, 36 yolculuk süresinin ardından vardığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün devam eden ve 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından 9 Şubat 2024 tarihinde dünyaya varış ile tamamlanan bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvar alt yapısında mikro yerçekimi koşullarında başarıyla tamamlandı. 

Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan bilim insanları Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesini bu misyon vesilesiyle takip etme imkanına sahip oldular. Bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde değer vermeye devam edeceğiz.

Gezeravcı ise şu açıklamaları yaptı:

"Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten samimi insanlarıyla Türk vatandaşlarıyla tekrar bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Ben görevin ilk başlangıç anından itibaren konulan hedef, bugüne kadar hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğu ile ülkeme döndüm. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde bana düşen sorumluluk ülkenin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum bütün bu imkanları seferber ederek gerçekleştirdiğimiz görevin gerisinde, görevin hazırlık sürecinde bugünlere kadar gelmesini sağlayan öncelikle ortaya koymuş olduğu güçlü irade ile Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, görevin icrası sürecinde bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermeksizin hazırlık sürecini çok kolay hale getiren ve görevin icrasında hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde bütün hazırlık sürecini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansı'mız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim."

Ayrıntılar geliyor...

 

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak

Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim
Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Gündem

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Gündem

Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

Gündem

Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MANİDAR

Sayfaya manşet yaparmısın 100 Cana kıymışlar ortalık kıyamet
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23