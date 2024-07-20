Yunusların görsel şöleni dronla görüntülendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesi, Esenköy beldesindeki deniz yüzeyinde, dron ile kaydedilen yunuslar görsel bir şölen sundu.
Esenköy beldesinde kıyıların ve açıklarında çok sıkılıkla görülen yunuslar bu kez dron ile kameralara kaydedildi. Denizde yunusları fark eden vatandaş dron kaldırarak yunusları takibe aldı. Görüntülerde 4 yunustan oluşan sürü deniz yüzeyinde görsel şölen sundu. Esenköy açıklarında bir süre dolaşan yunuslar daha sonra Marmara Denizi’nin iç kesimlerinde doğru yönelerek gözlerden kayboldu.