  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş

Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Balon patladı, şimdi ne olacak? İslam Memiş'ten altın ve gümüşte tedirgin olanlara uyarı

Husiler dünyaya duyurdu: Füze ve İHA'larla vurduk

Bugün itibariyle yerine geçecek isim belli oldu artık! TFF seçimleri sonrası: Krize neden olmuştu…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte yabancıların Türkiye üzerinde başlattığı oyun ve satılmış gazeteciler…

Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Bakmayın öyle düşman göründüklerine! Rus İHA’larında ABD, İran İHA’larında Polonya teknolojisi tespit edildi

Türkiye'ye altın müjdesi! O ilimizde maden bulundu
Yerel Yunusların görsel şöleni dronla görüntülendi
Yerel

Yunusların görsel şöleni dronla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:25:00 -

Yalova'nın Çınarcık ilçesi, Esenköy beldesindeki deniz yüzeyinde, dron ile kaydedilen yunuslar görsel bir şölen sundu.

Esenköy beldesinde kıyıların ve açıklarında çok sıkılıkla görülen yunuslar bu kez dron ile kameralara kaydedildi. Denizde yunusları fark eden vatandaş dron kaldırarak yunusları takibe aldı. Görüntülerde 4 yunustan oluşan sürü deniz yüzeyinde görsel şölen sundu. Esenköy açıklarında bir süre dolaşan yunuslar daha sonra Marmara Denizi’nin iç kesimlerinde doğru yönelerek gözlerden kayboldu.

İsrail'den yeni katliam: Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendi!
İsrail'den yeni katliam: Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendi!

Dünya

İsrail'den yeni katliam: Han Yunus'a hava saldırısı düzenlendi!

AK Parti'den İsrail'in Han Yunus katliamına çok sert tepki!
AK Parti'den İsrail'in Han Yunus katliamına çok sert tepki!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'den İsrail'in Han Yunus katliamına çok sert tepki!

Han Yunus'ta can pazarı!
Han Yunus'ta can pazarı!

Gündem

Han Yunus'ta can pazarı!

Yunus Akgün'e İtalyan kancası
Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Spor

Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23