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Yaşam Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı görüntülendi
Yaşam

Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-11 20:25:00 -
Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı görüntülendi

Zonguldak'ta yunus sürüsünün tekneyle yarışı kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti.

Denize açılan balıkçılar, kıyıya dönmek isterken yunus sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine eşlik eden yunusları gören Ahmet Uzun, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalarca tekneyle yarışan yunusları gören Uzun, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler" dedi.

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