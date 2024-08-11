Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yunus sürüsü ile karşılaşan balıkçılar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, dakikalarca tekneye eşlik etti.

Denize açılan balıkçılar, kıyıya dönmek isterken yunus sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine eşlik eden yunusları gören Ahmet Uzun, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalarca tekneyle yarışan yunusları gören Uzun, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO