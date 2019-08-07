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Yunusemre’deki kablo hırsızlığı iddiaları asılsız çıktı

Yunusemre Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:12
Yunusemre’deki kablo hırsızlığı iddiaları asılsız çıktı

Yunusemre Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Mecliste ayrıca aylardır gündemde olan Yunusemre Belediyesi’nde kablo hırsızlığı yapıldığı iddiaları üzerine açılan idari soruşturmanın sonucu da meclis üyeleri ile paylaşıldı.


Yunusemre Belediye Meclisi Ağustos ayı meclisi toplandı. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda 15 madde görüşüldü. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Manisa Gelir İdaresi doğusunda bulunan oyun parkına Ahmet Yurdaşan isminin verilmesi talebi gündeme geldi. Meclis, genç yaşta hayatını kaybeden 1975 Maltaspor Onursal Başkanı Ahmet Yurdaşan’ın ismini şehirde yaşatmak için tavsiye kararı aldı. Maddenin büyükşehir belediye meclis toplantısında onaylanması bekleniyor. Toplantıda, belediyenin araç kiralama hizmet alımı işinin 36 ay süreyle ihale edilmesi talebi de görüşüldü. Konu hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, kiralanan araçların büyük kısmının Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri Müdürlüğünce sahada kullanılacağını dile getirdi. Karar; AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin kabul, CHP’nin ret oyuyla oy çokluğuyla meclisten geçti.


Meclisin geçtiğimiz aylarda aldığı Atatürk Mahallesi’nin bir kısmının Barbaros Mahallesi’ne bağlanması ile ilgili karar yeniden gündeme geldi. Kararda valilikçe revize yapılması istendiğini aktaran Başkan Çerçi, konunun ilgili komisyonlarca görüşülmesini istedi. Maddenin ilgili komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.



Kablo hırsızlığı iddiası asılsız


Toplantı sonrasında Yunusemre Belediyesi’nde kablo hırsızlığı yapıldığı iddiaları üzerine açılan idari soruşturmanın sonucu da meclis üyeleri ile paylaşıldı. Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirirken; sahada kullanılan tüm malzemelerin tekrar ölçülüp metrajının çıkarıldığını, depodaki malzemelerin de metrajın üzerine katılması sonucunda herhangi bir hırsızlık söz konusu olmadığını komisyonca tespit ettiklerini ancak müdürlükte çalışan 1 kişinin mesai saatleri sonrası dışarıda ek iş yaptığı, kullandığı malzemelerin belediyeninkilerle benzerlik göstermesi dolayısıyla kamuoyunda yanlış anlamalara zemin hazırladığı, 2 çalışanın da bu gibi iddialarla belediyenin itibarını zedelediği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.


Yunusemre Belediye Meclisi, Eylül ayı Meclis Toplantısını 3 Eylül Salı günü saat 18.00’da yapacak.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:12
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