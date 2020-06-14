Yunusemre’de marketler denetlendi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan marketleri denetledi. Denetimlerde iş yeri çalışanları sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları konusunda uyarılırken, korona virüs tedbirlerine uymaları istendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid- 19) salgınının ülkemizde de görüldüğü günden bu yana çalışmalarını yoğunlaştıran Yunusemre Belediyesi, marketlerde denetlemede bulunmaya devam ediyor. Yunusemre Kaymakamlığının öncülüğünde Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte iş yerlerini denetleyen ekipler çalışanları sosyal mesafe, maske, hijyen, eldiven ve insan sayısı konusunda uyardı. Bugüne kadar bin 500 iş yerini denetleyen ekipler, iş yeri sahiplerinden ve çalışanlarından açıklanan kurallara uymalarını istedi.