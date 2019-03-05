Yunusemre yeni dönemde de yatırımlara doyacak

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı mahallelerinden Kocakoru, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Sümbültepe ve Karakılınçlı’da vatandaşlarla buluştu, 4 mahallede yaptıklarını anlattı. Yeni döneme çok daha güzel projeler hazırladıklarını anlatan Başkan Çerçi, “Yuntdağı’nda üreticimizi kalkındıracağız” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Kocakoru, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Sümbültepe ve Karakılınçlı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Ev ziyaretleri de yapan Başkan Çerçi, mahallelilerin taleplerini dinledi, Yunusemre Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programlarda Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Kayıöz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı. Cumhur İttifakı adayı Çerçi, Kocakoru, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Sümbültepe mahallelerinin ardından Karakılınçlı’da düzenlenen programa katıldı. Toplantıda Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarıyla hizmete kavuştuğunu anlatan Mahalle Muhtarı İhsan Ökdem çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Ökdem konuşmasında, “Başkanımız sağ olsun sıkıntılarımızı çözdü. Taleplerimizin büyük çoğunluğu karşılandı. Mahallemiz Yunusemre Belediyesi’nden büyük yatırımları bünyesine kattı. Yeni dönemde kalan eksiklerimizi de tamamlayarak mahallemizin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız” dedi.

Karakılınçlı mahallesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Cumhur İttifakının zaferi ile dış güçlere en büyük mesajın verileceğini belirtti. Başkan Katıöz, “Yunusemre Belediyemiz Yuntdağı’na ayrıca önem veriyor, bölgede yaşayan üreticilerimizin kalkınması için elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin 3 yıl önce hayata geçirdikleri Cumhur İttifakının ilk başarısını 24 Haziran’da elde ettik. İnşallah bu seçimlerde de yine zafer bizim olacak” ifadelerini kullandı.

“İttifakla hizmetler artacak”

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Palabıyık da yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi hem de Yunusemre Belediyesi’nin daha hızlı hizmet vereceğini ifade etti. Palabıyık, “Cumhur İttifakının Manisa’daki adayları Sayın Cengiz Ergün ve Mehmet Çerçi’dir. İki başkanımız da büyük hizmetlere imza attı. İnşallah yeni dönemde ittifak ruhu aynı şekilde devam edecek. Karakılınçlı mahallemiz ittifak ile daha hızlı hizmet alacak” dedi.

“Yuntdağı kalkınacak”

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyerek yeni dönem için destek istedi. Başkan Çerçi, konuşmasında, “Karakılınçlı Mahallemiz 24 Haziran seçimlerinde cumhur ittifakına gereken desteği vermiştir. Bundan sonra da gereken desteği vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Yunusemre Belediyesi olarak mahallemize geçtiğimiz dönem önemli hizmetler sunduk. Muhtarlık binası ile sosyal tesis ve düğün salonu yaptık. Arazi yolları açtık. Yaklaşık 10 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. Camilerimizin eksiklerini giderdik. Üreticimize zeytin fidanı dağıttık. Fidan desteğini önemsiyoruz. Bölgemizin kalkınması için belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah yeni dönemde de pek çok hizmeti mahallemize kazandıracağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çerçi, Cumhur ittifakı Yunusemre Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.