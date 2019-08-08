Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen futbol kursu sona erdi. Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde verilen kursta 250 öğrenci futbol oynamayı öğrendi.

“Gelecek nesiller için” sloganı ile çocukların mutlu ve sağlıklı bireyler olarak kendini geliştirmesini amaçlayan Yunusemre Belediyesi katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. En fazla rağbet gören kurslar arasında yer alan yaz futbol okulu sona erdi. Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde verilen kursta 250 öğrenci futbol oynamayı öğrendi. Çim sahada futbol oynayan öğrenciler yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Güzel bir kurs dönemi geçirdiklerini ifade eden Yunusemre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, bu kursta yetenekli buldukları sporcuları altyapıda değerlendireceklerini belirtti. Ferdi Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güzel bir kurs dönemi geçirdik. Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kursa 250 öğrencimiz katıldı. Yaz okulunda belirlediğimiz sporcularımızı altyapımızda değerlendireceğiz. Bu kursların açılmasında katkısı olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaz futbol okuluna katılan öğrencilerden 8 yaşındaki Poyraz Efe Değişik ise duygularını şu sözlerle anlattı: “Çok güzel geçti. Çim sahada futbol oynadık. Futbolu daha çok sevdim. Bize bu imkanları sunan Yunusemre Belediyesine çok teşekkür ederim.”