Yunusemre Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor futbol takımı hazırlıklarına başladı. Karaali Spor Tesisleri’nde sezona ‘Merhaba’ diyen takımı ilk idmanında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan yalnız bırakmadı. İlk idman öncesi kurban kesilirken; Başkan Çerçi idmanın ilk vuruşunu yaptı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, Karaali Spor Tesislerinde sezon açılışını yaptı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanı Arif Alkan, Belediye Meclis Üyesi Dilşat Ulaş, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Sportif Direktör Sedat Öngider, Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, daire müdürleri, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve sporcular katıldı.

Ziyarette konuşan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan sporculara başarılar dilerken güzel bir sezon geçireceklerine olan inancının tam olduğunu ifade etti. Alkan burada yaptığı konuşmada, “İnşallah Bölgesel Amatör Lig’de takıma yeni katılan arkadaşlarla başarılı olacağımıza inanıyorum. 5-6 transferimiz, altyapıdan da gelen 5-6 futbolcumuzla takımda rekabetin artacağından eminim. Bizlere bu saha ve tesisleri, imkânları sunan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ediyor; yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Çerçi’den ‘Centilmen takım’ vurgusu

“Takımımızın her zaman yanındayız” diyen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de, “Ekibimiz muhakkak şampiyon olmak istiyor. Başarılı olmak için de bizler gerekli desteği her zaman yapacağız. Kulübümüzde 16 branşta yaklaşık 2 bin sporcumuz bulunuyor. Bunun dışında amatör spor kulüpleri ilemahalle takımlarına da destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sporda centilmenlik, ahlak çok önemli. Sizlerden seviyeli, ahlaklı ve centilmen takım olmanızı temenni ediyorum. Önemli olan yarınlarımıza ve gençliğimize yatırım yapmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. İnşallah şampiyon oluruz” diye konuştu.

Başarılar dileyerek sözlerine başlayan Meclis Üyesi Dilşat Ulaş ise şunları söyledi: “Sizinle birlikte olmak gurur verici. Belediyemiz spora en fazla destek veren belediyelerden biri. Sporu ve sporcuları destekleyen, bu konuda oldukça duyarlı olan bir belediye başkanımız var. Zorlu bir sezon başlıyor. Sizlere başarılar diliyorum”

Yunusemre Belediyespor teknik sorumlusu Serol Emlek de verilen desteklerden dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür ederek, takım olarak sezon süresince iyi bir performans sergilemeye gayret göstereceklerini söyledi.

İlk idman öncesi kurban kesilirken; Başkan Çerçi idmanın ilk vuruşunu yaptı. Daha sonra Mavi-Beyazlı takım sezonun ilk idmanına başladı.