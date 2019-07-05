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Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi

Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi

Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


İl şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor, sahadan galip ayrılan takım oldu. Ertuğrul Dilek Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında Mavi-Beyazlı ekibin gollerini Burak Çavuş (2), Arda Aktürk ve Yunus Emre Doğan kaydetti. Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı aldığı galibiyetle yarı finale yükselerek en iyi 4 takım arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
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