Bülent Turan’dan DEM’li Türk’e çok sert tepki: ‘Dağdaki silahtan önce…’

Kırşehir'de katıldığı programda "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımları ve siyasi sorumlulukları değerlendiren Turan, süreçte risk almayan partileri eleştirirken, Ahmet Türk'ün açıklamalarına “Amed Spor büyük bir başarı gösterdi. Tebrik ettik Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Fakat utanmadan, sıkılmadan tuttu. Sözüm ona tecrübeli olduğu iddia edilen, kendilerinin akil adam dedikleri kişi çıktı. Kürdistan'ın bir futbol takımı diye bahsetti. Soruyorum Diyarbakır Kürdistan'ın kenti ise Kırşehir nerenin kenti” ifadeleriyle tepkide bulundu.

"BİZİM O RİSKİ ALDIĞIMIZ GİBİ MUHATAPLARIN DA BU RİSKİ ALMASI LAZIMDI"

"Terörsüz Türkiye olacaksa bunu AK Parti yapacak. Bu terörün 50 yıllık hikayesini yerle bir edecekse, açılmamak üzere kapatacaksa bunu Cumhur İttifakı yapacak” diyen Turan şöyle devam etti: “Gençlerimize iş vaadi, aş vadiden öte huzur vaadi en kıymetli iştir. Teressüt Türkiye en kıymetli iştir. Bunu başka partilerin, korkan partilerin, risk almayan partilerin yapma imkanı, ihtimali yok. Tabii Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan büyük adımı attığında halkımız olayı anlamaya çalıştı. Endişelerini paylaştı bizlerle ama izah ettik, anlattık. Biz o riski aldığımız gibi muhatapların da bu riski alması lazımdı. Biliyorsunuz Amed Spor büyük bir başarı gösterdi. Tebrik ettik Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Fakat utanmadan, sıkılmadan tuttu. Çözüm ona tecrübeli olduğu iddia edilen kendilerine akil adam dedikleri kişi çıktı. Kürdistan'ın bir futbol takımı diye bahsetti. Soruyorum Diyarbakır Kürdistan'ın kenti ise Kırşehir nerenin kenti."

"DAĞDAKİ SİLAHI BIRAKMAK KOLAYDIR, DİLDEKİ SİLAH ZİHNE BAKAR"

Konuşmasında dilin ve üslubun önemine vurgu yapan Turan, teröre müzahir partilerin yöneticilerini uyararak şunları söyledi: "Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım. Dağdaki silahı bırakmak kolaydır. Talimata bakar ama dildeki silah zihne bakar. İşin muhataplarının teröre müzahir olduğu bilinen siyasi partinin mensuplarının, yöneticilerinin çok daha dikkatli kullanması lazım. Tahrik eden, üzen, endişelendiren ifadelerden kaçması lazım. Alışkanlıkları varmış. Yemişim bu alışkanlığı… Ne demek bu ülkenin bir bölgesinde öyle tanımlama yapmak? Ülkemizin etrafı ateş çemberi. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde Suriye, Irak, İran hep sorun. Kardeş olmaktan başka, beraber olmaktan başka, omuz omuza vermekten başka hiçbir yolumuz yok. Biz nasıl alttan alıp toparlamaya çalışıyorsak, nasıl her türlü riski alıp yürüyorsak, onların da asgari nezaketle dillerini revize etmelerini bekleme hakkımız var."

"TÜM İLLER TÜRK BAYRAĞININ DALGALANDIĞI ÖZEL İLLERİMİZDİR"

Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasını şu tarihi ifadelerle tamamladı: "Şu an Türkiye'nin 80 ilini konuşuruz. Tüm iller Türkiye'mizin. Ne denemek oranın buranın? Hepsi Türk bayrağının dalgalandığı özel, kendine has kıymeti olan illerimizdir. Kırşehir de kıymetlidir. Diyarbakır da kıymetlidir. Çankırı kıymetidir. Hakkari de kıymetidir. Çok zor mu? Ben de Kırşehir'den şimdi bir başlayım süper bir milliyetçi söyleme yuhalamaya başlayalım arkadaşlar. Zor bir iş değil. Ahmet Türk bu yanlışı yapmış. Yuhalayalım, yaparız. Nasıl ki biz dikkat ediyorsak, onların daha fazla dikkat etmesi gerekir. Bu ülkenin gençlerini Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye ayıramayız. İyi bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye bırakmak için bir fırsat var."