Kutsal topraklara gitmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte adım adım dijital hac uygulaması

Hacı adaylarını sevindiren karşılıma ise otelde yaşanıyor. Mekke-i Mükerreme’de otellerine geldiklerinde hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı veya bağlı acentelerin temsilcileri tarafından güller ile, zemzem ve hurma ikram edilerek karşılanıyor. Ancak şaşırtan kısım ise eski mektep (kefil büro) uygulamasının da dijital olarak hızlı çalışması. Otel girişindeki serinleten ve rahatlatan ikramlardan sonra, lobide hacı adaylarına hemen bütün hac ibadet alanlarına girişte kullanacakları, filigranlı Nusuk kartlarının teslim edilmesi oluyor. Hacı adayları mübarek beldelere gelmeden birkaç gün önce çıkartılan dijital unsurlu orijinal kahve renkli akıllı Nusuk kartlarını otele girerken teslim alıyorlar. Bütün hacı adaylarına şahsi kartları, mektep görevlileri tarafından teslim edilme sırasında fotoğrafları çekilerek veriliyor. Türk basın mensupları da otele girdikleri anda teslim edilen Nusuk kartları ile hayatlarının en mutlu pozlarını veriyorlar. Nusuk kartları hacı adayları mübarek beldelerde de bulundukları süre içerisinde kimlik kartı olarak kabul ediliyor. Suudi Veri ve Yapay Zeka Otoritesi (SDAIA) ile koordineli yürütülen çalışmalar çerçevesinde, havalimanları ve sınır kapılarında fokal tanıma, biyometrik tarama ve mobil işlem bankoları kurularak hacı adaylarının ülkeye giriş sürelerinin ve havalimanlarından ayrılış sürelerinin Suudi Arabistan tarihindeki şimdiye kadar olan en kısa süre olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.