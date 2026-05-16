Sağlık
Yeniakit Publisher
Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı: Anne babalar dikkat! Çocuklarda ishale yol açabilir
Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı: Anne babalar dikkat! Çocuklarda ishale yol açabilir

Son günlerde artış gösteren ishal vakaları ebeveynleri hastanelere koştururken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva hastalıktan korunma yöntemleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son günlerde artış gösteren ishal vakaları ebeveynleri hastanelere koştururken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva hastalıktan korunma yollarını ve ihmale gelmeyecek kritik belirtileri tek tek sıraladı.

Çocuklarda son dönemde çoğalan ishal şikayetleri, ebeveynleri hastanelere yönlendiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, küçük yaş gruplarında ishalin arkasında yatan faktörleri, bu vakaların önüne geçme yöntemlerini ve asla hafife alınmaması gereken bu rahatsızlığa karşı dikkat edilmesi gereken hayati noktaları ayrıntılarıyla paylaştı.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, çocukluk çağında ishalin en sık nedeninin viral enfeksiyonlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Aliyeva, "Özellikle rotavirüs, norovirüs ve adenovirüs gibi virüsler çocuklarda ani başlayan ishale yol açabilir. Bunun dışında salmonella, shigella ve E.coli gibi bakteriler; kirli su tüketimi, iyi yıkanmamış sebze- meyveler, uygun koşullarda saklanmayan gıdalar ve hijyen eksikliği nedeniyle de ishal gelişebilir. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda bağışıklık sistemi tam gelişmediği için enfeksiyonlara yatkınlık daha fazladır" dedi.

Ailelerin gözden kaçırmaması gereken belirtileri ise Uzm. Dr. Aliyeva, şöyle sıraladı: "Ailelerin en çok dikkat etmesi gereken durum sıvı kaybı belirtileridir. Ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük, ağlarken gözyaşının azalması, halsizlik, huzursuzluk, idrar miktarında azalma ve küçük bebeklerde bezin uzun süre kuru kalması önemli uyarı işaretleridir. Kusmanın eşlik etmesi sıvı kaybını hızlandırabilir. Çocuğun genel durumunun bozulması, uykuya yatkınlık ve sıvı alamaması gibi bir durum olursa en yakın zamanda doktora gidilmelidir." Havalar ısınmaya başladığında sıcak havanın etkisiyle mikroorganizmaların gıdalarda çok daha hızlı çoğaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Aliyeva, şunları dile getirdi: "Özellikle açıkta bekleyen yiyecekler, yeterince soğuk zincirde saklanmayan süt ve et ürünleri enfeksiyon riskini artırır. El hijyeninin aksaması da önemli bir etkendir. Çocuklara yemek öncesi ve tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır. Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılmalı ve gıdalar uygun koşullarda saklanmalıdır. Ayrıca rotavirüs aşısı özellikle küçük çocuklarda ağır seyreden ishallere karşı önemli koruma sağlar." İshal sırasında bağırsaklarda normalden fazla su ve elektrolit kaybı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Aliyeva, vücutta nelerin olduğunu şöyle anlattı: "Sodyum ve potasyum gibi minerallerin kaybı vücudun dengesini bozabilir. Bu durum halsizlik, tansiyon düşüklüğü, kas güçsüzlüğü ve ileri vakalarda bilinç değişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Çocuklarda sıvı kaybı ciddi ve hatta hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde dehidrasyon çok hızlı gelişebilir. Tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarında bozulma, dolaşım problemleri ve ağır vakalarda şok tablosu görülebilir." İshal döneminde nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda ise Uzm. Dr. Aliyeva, şu tavsiyelerde bulundu: "Anne sütü alan bebeklerde emzirmeye mutlaka devam edilmesi gerekir. Çocuk az az ama sık aralıklarla beslenmelidir. Amaç, bağırsakların iyileşmesini desteklemek ve enerji kaybını önlemektir. İshal döneminde yoğurt, ayran, kefir, pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, elma püresi, çorba ve hafif ev yemekleri tercih edilebilir. Özellikle yoğurt ve kefir bağırsak florasını desteklemeye yardımcı olabilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Kızartmalar, cips, fast food ürünleri, aşırı yağlı yiyecekler, çikolata, gazlı içecekler ve hazır meyve suları gibi yoğun şeker içeren ürünlerden kaçınılmalıdır. Bu tür besinler bağırsakta su kaybını artırarak ishali şiddetlendirebilir."

