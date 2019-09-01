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Yunusemre BAL’a kendi evinde ‘Merhaba’ diyecek

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi İstanbul’da yapıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:05
Yunusemre BAL’a kendi evinde ‘Merhaba’ diyecek

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi İstanbul’da yapıldı. BAL 8. Grupta Manisa’yı temsil edecek olan 3 takımın maçları da belli oldu. Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor’la ilk hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek.


152takımın katılımıyla, 11 grupta oynanacak Bölgesel Amatör Lig’de fikstür çekimi yapıldı. Müsabakaların 21 - 22 Eylül tarihinde başlayacağı ligde Manisa takımları 14 takımlı 8. Grup’ta mücadele edecek. İlk hafta Manisa derbisi ile başlayacak olan BAL’da ilk hafta Yunusemre Belediyespor Manisa Sanayispor ile karşılaşacak.


Manisa’nın ligdeki 3. takımı olan Salihli Belediyespor da ilk hafta karşılaşmasında Sandıklıspor ile kendi evinde oynayacak.


Ligin ikinci haftasında ise Yunusemre Belediyespor Aydın Yıldızspor’un, Salihli Belediyespor Bolvadin Belediyespor’Un konuğu olurken Manisa Sanayispor ise kendi evinde Sökespor’u ağırlayacak.


8. Grupta yer alan takımlar şöyle: Yunusemre Belediyespor, Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor, Sökespor, Sandıklıspor, Gönen Belediyespor, Bölmespor, Bornova Yeşilova, Bolvadin Belediyespor, Bigadiç Belediyespor, Bergamaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Aydın Yıldızspor ve Aliağa FK.


Takımlar zorlu geçecek bir sezonun ardından TFF 3. Lige çıkabilmek için mücadele edecek.



Yunusemre’de BAL hazırlıkları sürüyor


2019 - 2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, sezon için hazırlıklarını sürdürürken; Mavi-Beyazlı takım bu kez Ankara TKİ ile hazırlık maçı yaptı. Maçın 11. dakikasında 1-0 geri düşen takım, 28 ve 39. dakikalarda Sinan Yıldırım ve Berkay Velivar’ın golleri ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Yunusemre Belediyespor 70. dakikada Hasan Tokgöz’ün attığı gol ile maçı 3-1 kazandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:05
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