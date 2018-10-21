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Yunus polisler, taksiyle çarpıştı! 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Yunus polislerin kullandığı motosiklet ile bir taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

21 Ekim 2018 Pazar 16:23
Yunus polisler, taksiyle çarpıştı! 3 yaralı

Bursa'da, Yunus polislerinin motosikleti ile sürücüsünün geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalıştığı taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Çekirge Caddesi'ne doğru giden Yunus polislerin motosikleti ile geri manevra yaparak, taksi durağından çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Yılmaz ile Sezer Bektaş, motosikletten yola fırlayıp, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Takside sıkışan sürücü Sıtkı Dağ ise ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı polisler ile taksi sürücüsü, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:23
  1. Bursa
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