Yunus polisi kovalamaca sırasında şehit oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada verilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33) polis uygulamasından kaçan otomobili yakalamak için motosiklet ile takibe başladı. Polis motosikletinin hakimiyetini kaybeden Adem Keskin kazada ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adem Keskin şehadete kavuştu. Kaçan araç ve sürücüsü polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kaçan aracın sürücüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna getirildi.

Adem Keskin'n ölümü meslektaşlarını hüzne boğdu. Polis memuru Adem Keskin'in Samsun'un Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu bildirildi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.